Ab dem 14. November müssen Bahn-Pendler zwischen Hanau und Schlüchtern bis zu zwei Stunden mehr Zeit einplanen: Eine Bahnstrecke wird gesperrt. Statt wenigen Minuten Bahnfahrt gibt es dann für sechs Tage eine lange Reise mit Ersatzbussen.

Schlechte Nachrichten für Pendler im Main-Kinzig-Kreis: wegen Bauarbeiten wird die Bahnstrecke zwischen Hanau und Schlüchtern vom 14. bis 20. November gesperrt. Das heißt, statt Bahnen fahren Ersatzbusse. Das hat die Bahn jetzt bestätigt.

Aus ein paar Minuten in der Bahn werden damit fast zwei Stunden im Bus. Ein umfangreiches Konzept dafür werde noch geplant, heißt es von der Bahn. In dieser Zeit wird es dann wohl vor allem im Berufsverkehr auf der A66 noch voller werden als die Autobahn in diesen Stoßzeiten ohnehin schon ist. Grund für all das sind Arbeiten am Stellwerk in Gelnhausen, ein zentrales Teilprojekt der Ausbaubaustrecke Hanau-Fulda.