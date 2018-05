In Nordhessen ist in zwei Betrieben Rinderherpes nachgewiesen worden. Zwölf Tiere wurden geschlachtet. Das unter Rindern hochansteckende Virus ist für den Menschen ungefährlich.

Wie das Landwirtschaftsministerium in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, sind zwei Betriebe in Battenberg (Waldeck-Frankenberg) und in Haunetal (Hersfeld-Rotenburg) betroffen. Bei zwölf Rindern sei das "hochansteckende Bovine Herpesvirus 1 (BHV1)" nachgewiesen worden.

Die betroffenen Tiere würden zwar noch keine Krankheitszeichen zeigen, würden aber dennoch umgehend geschlachtet. Die anderen Rinder aus dem Bestand der beiden Betriebe wurden negativ getestet. Sie sollen aber wie auch rund 160 Tiere in benachbarten Betrieben jetzt wöchentlich untersucht werden.

Import aus Schottland

Anlass der vorsorglichen Untersuchung sei der Import von Angus-Rindern aus Schottland gewesen. Weil Tiere aus dem Bestand der Betriebe noch vor dem Befund bei einer Angus-Bundesschau in Thüringen waren, wurden alle möglicherweise betroffenen Betriebe bundesweit informiert, so das Ministerium.

BHV1 ist eine virusbedingte Rinderkrankheit, die zu hohen Verlusten führen kann, wie das Ministerium erläutert. Für Menschen sei das Virus nicht ansteckend und völlig ungefährlich. Halter müssten Sicherheitsmaßnahmen einhalten, um eine Einschleppung zu verhindern. Dazu gehörten Schutzkleidung und regelmäßige Desinfektion und Reinigung von Geräten. Betriebe, die positiv getestete Tiere schlachten müssen, würden von der Tierseuchenkasse entschädigt.