Geldautomatensprengung in Jossgrund

Geldautomatensprengung in Jossgrund Bild © 5vision.news

Festnahmen nach Geldautomatensprengung in Jossgrund

Drei Verdächtige nach Geldautomatensprengung in Jossgrund festgenommen

Nach einer Geldautomatensprengung in Jossgrund ist der Polizei ein schneller Fahndungserfolg gelungen. Die Beamten nahmen drei flüchtige Tatverdächtige fest. Sie waren voneinander getrennt geflüchtet.

Die drei Männer im Alter von 22, 29 und 32 Jahren sollen in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten im Jossgrunder Ortsteil Oberndorf (Main-Kinzig) gesprengt haben. Auf der anschließenden Flucht mit einem gestohlenen, hochmotorisierten Fahrzeug kollidierten sie mit einem anderen Auto, sodass sie ihre Flucht zu Fuß fortsetzen mussten.

Festnahme nach Großfahndung

Die Polizei leitete nach der Tat eine Großfahndung inklusive Polizeihubschrauber und Spürhund ein - und konnte am Mittwochabend einen schnellen Fahndungserfolg vermelden.

So wurde der 22-Jährige schon kurz nach der Tat auf einem Feld bei Oberndorf gestgenommen. Seine mutmaßlichen Mittäter wurden, nachdem aus der Bevölkerung zahlreiche Hinweise eingegangen waren, noch am Vormittag in Lohrhaupten und Bad Orb (beide Main-Kinzig) gefasst.

Die drei aus den Niederlanden stammenden Tatverdächtigen sollen am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden, der über eine Unterbringung in Untersuchungshaft entscheidet.

Hoher Sachschaden bei Automatensprengung

In dem Fluchtfahrzeug fanden die Ermittler einen hohen fünfstelligen Bargeldbetrag. Ob das Geld aus dem gesprengten Automaten stammt, ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen.

Bei der Automatensprengung entstand ein erheblicher Sachschaden von rund 250.000 Euro. Verletzt wurde niemand.