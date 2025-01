Vierjähriger in Sack erstickt - Urteil gegen Sekten-Anführerin rechtskräftig

Mehr als 36 Jahre nach dem Tod eines kleinen Jungen in Hanau (Main-Kinzig) ist das Urteil wegen Mordes gegen eine ehemalige Sekten-Anführerin rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof verwarf die Revision der Frau. Die 2023 vom Landgericht Frankfurt verhängte lebenslange Freiheitsstrafe ist damit rechtskräftig, teilte der BGH gestern mit.

Nach den Feststellungen des Landgerichts Frankfurt war die Frau zur Tatzeit die Führerin einer Sekte in Hanau, der auch die Eltern des getöteten vierjährigen Jungen angehörten. Die Frau hatte am Tattag, dem 17. August 1988, die Betreuung des Kindes übernommen. Sie sah den Jungen laut Landgericht als von dunklen Mächten besessen an. Das Kind sei am Mittag in einem bis über den Kopf verschnürten Sack in einem Badezimmer abgelegt worden. Die Frau habe aus Hass beschlossen, den Jungen in dem Sack liegen und stundenlang schreien zu lassen. Das Kind starb darin - vermutlich an einer CO2-Vergiftung.