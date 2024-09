Landtag nimmt Schulen in den Blick

Kinder und Lehrerinnen und Lehrer sind schon wieder zwei Wochen lang in der Schule - hallo Alltag! Heute schaltet sich auch die Politik auf das Schulthema: Bildungsminister Armin Schwarz (CDU) gibt seine erste Regierungserklärung nach der Sommerpause im Landtag ab. Thema: "Haltung, Qualität und Tatkraft für unsere Schulen". Der Bildungsminister will die Wertevermittlung, Demokratiebildung und Gewaltprävention im Unterricht stärken. Angesichts zunehmender Polarisierung, Falschinformation und gefährlicher Trends in sozialen Medien sei all dies besonders wichtig. Auch der Deutschunterricht an den Grundschulen soll ausgeweitet werden.

Ein weiteres wichtiges Thema ist der Lehrermangel: Der Minister plant, den Quereinstieg in den Lehrerberuf zu vereinfachen. Wer einen Uni-Abschluss hat, soll gemäß seinem Studiengang und nach einem Referendariat nur ein Schulfach unterrichten dürfen. Bislang mussten es zwei Fächer sein.