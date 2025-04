Lösch-Arbeiten bei RhönSprudel bis in den Abend

Großeinsatz für die Feuerwehr gestern den Tag über in Ebersburg-Weyhers (Fulda): Beim Getränkehersteller RhönSprudel musste den Tag über ein Feuer bekämpft werden. Dort hatte sich am Morgen eine schwarze Rauchwolke gebildet, die senkrecht in den Himmel stieg und kilometerweit zu sehen war. Nach Angaben von Kreisbrandinspektor Adrian Vogler waren Palettenstapel auf einem Lagerplatz in Brand geraten. Die Flammen griffen dann auf Getränkekisten aus Plastik über, was wohl für den dichten schwarzen Rauch gesorgt haben dürfte. Knapp 240 Einsatzkräfte waren vor Ort, um das Feuer zu löschen. Am späten Nachmittag war der Brand unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten aber noch bis in den Abend an. Eine Mitarbeiterin verletzte sich bei dem Brand leicht, Ursache und Höhe des Schadens sind noch nicht bekannt.