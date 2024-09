Los geht's

Guten Morgen, liebe Hessinnen und Hessen. Heute ist wieder einmal einer dieser Tage, an denen ich mich noch älter fühle als ohnehin. Grund dafür: Als ich soeben um 5:22 Uhr am Funkhaus ankam, tobte im benachbarten Vereinsheim noch eine lautstarke Party. Als das das letzte Mal passierte, grölte mich Nena an, dieses Mal war es Taio Cruz (Danke, Shazam). "I've been drinking too much", stimmten mehrere ganz offenbar bestens gelaunte, junge Menschen mit ein. Ich hingegen have been sleeping too short. So ändern sich die Zeiten. Und jetzt ist auch noch die Kaffeemaschine hier kaputt. Was denn noch, bitte?

Die Jugend "can drink until they throw up", ließ sie mich wissen. Ich kann immerhin tickern bis 10 Uhr. Und zwar an dieser Stelle, zu den wichtigsten Themen in Hessen. Mein Name ist Mark Weidenfeller. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder jetzt auch einen Ohrwurm haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail.