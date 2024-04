Ex-Sozialminister Klose übernimmt Gästehaus in Italien

Einfach mal was ganz anderes machen - träumen Sie auch manchmal davon? Hessens Ex-Sozialminister Kai Klose (Grüne) kehrt Hessen und auch gleich Deutschland den Rücken und übernimmt gemeinsam mit seinem Ehemann in Italien in der Region Umbrien ein Gästehaus. Laut einem Bericht der FAZ zählt das Gästehaus hauptsächlich schwule Paare zu seinen Gästen, die Frankfurter seien seit Jahren Stammgäste in dem Haus gewesen. Nun erfülle sich der ehemalige Minister in Italien einen Lebenstraum.

Klose war bis 2019 Ko-Vorsitzender der Grünen in Hessen, danach wurde er Sozialminister in einer schwarz-grünen Landesregierung unter Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Während der Corona-Pandemie stand Klose als Minister stark in der Verantwortung.