Rennen mit 13.253 Tigerentchen für guten Zweck

Eine Riesengaudi für einen guten Zweck: In Kassel hat das Tigerenten-Rennen zum 22. Mal stattgefunden. 13.253 schwarz-gelb-gestreifte Holzenten wurden dafür in die Fulda gekippt. Jede Tigerente entsprach einem nummerierten Los für drei Euro. Die Entchen dümpelten dann den Fluss runter, um die Wette natürlich. Und gewonnen hat die Los-Ente mit der Nummer 5.786. Der Erlös geht an den Verein Soziale Hilfe in Kassel, der sich um Menschen in Not kümmert, besonders um Obdachlose. Rund um das Tigerenten-Rennen gab's außerdem ein buntes Fest am Fuldaufer mit Angeboten für Groß und Klein. Ente gut, alles Gut. 🦆 😄