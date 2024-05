Polarlichter über Hessen erwartet

Heute Nacht lohnt es sich, bei uns in Hessen den Himmel zu beobachten. Mit ein bisschen Glück bekommen wir Polarlichter zu sehen. Die Chancen stehen so gut wie lange nicht, wie die Experten des amerikanischen Wetterdienstes NOAA prognostizieren. Seit Anfang der Woche messen sie starke Sonnenaktivitäten, die für die Polarlichter verantwortlich sind. Am besten sieht man die Polarlichter draußen in der Natur – also weit weg von Straßenlaternen oder anderen Lichtern.

In Hessen geht das zum Beispiel auf den Himmelsschauplätzen in der Rhön, am Ederseee oder im Habichtswald besonders gut. Wichtig: immer die Handy-Kamera oder eine Spiegelreflex dabei haben, denn diese sehen wesentlich mehr als unsere Augen. Zuletzt waren im vergangenen November in Hessen Polarlichter sehr gut zu beobachten.