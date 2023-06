Achter Millionen-Gewinn in Hessen in diesem Jahr

Ein Lotto-Spieler aus Hessen hat mehr als 15 Millionen Euro gewonnen. Er setzte als einziger Spieler bundesweit bei "6 aus 49" auf die richtigen Zahlen. Seinen Tipp gab er im Main-Kinzig-Kreis ab.

22, 30, 35, 39, 41, 45 und 6 = 15,3 Millionen: Diese Rechnung stimmt – zumindest für einen Menschen, der kürzlich seinen Lottoschein mit genau diesen Zahlen im Main-Kinzig-Kreis abgegeben hat.

Da er oder sie bundesweit als Einziger oder Einzige sechs Richtige plus Superzahl angekreuzt hatte, kann er oder sie sich nun genau 15.272.467,40 Euro aufs Konto überweisen lassen, wie Lotto Hessen am Donnerstag berichtete.

Achter Millionen-Gewinn in Hessen 2023

Der bislang unbekannte Spieler hatte den Tipp für die Mittwochsziehung anonym, also ohne Kundenkarte in einer Lotto-Verkaufsstelle abgegeben. Es ist der achte Lotto-Millionengewinn dieses Jahres in Hessen.

