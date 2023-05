Die Spurensicherung am Tatort in Offenbach.

Bei einer Auseinandersetzung in Offenbach ist eine 54 Jahre alte Frau erstochen worden. Die Polizei konnte einen mutmaßlichen Täter in der Nacht festnehmen.

Nach dem Tod einer 54 Jahre alten Frau in Offenbach hat die Polizei am Montagabend einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, habe der 26 Jahre alte Sohn der Getöteten am Montagabend gegen 21.30 Uhr selbst die Polizei alarmiert, dass er mit einem Messer auf seine Mutter eingestochen habe.

Der Mann habe sich in der Wohnung eines Hochhauses im Stadtteil Lauterborn widerstandslos festnehmen lassen. Für dessen Mutter kam jede Hilfe zu spät, trotz Wiederbelebungsmaßnahmen durch einen Notarzt starb sie demnach noch am Tatort.

Staatsanwaltschaft ermittelt nach Tötungsdelikt

In der Nacht zum Dienstag liefen noch umfangreiche Ermittlungen, auch die Spurensicherung war vor Ort. Dabei sei unter anderem das Messer sichergestellt worden, mit dem der Sohn auf seine Mutter eingestochen haben soll.

Am Dienstag soll die Leiche obduziert werden, erklärte die Polizei. Außerdem soll der festgenommene Mann dem Haftrichter am Amtsgericht Offenbach vorgeführt werden.

Die Hintergründe und das Tatmotiv seien noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt sowie die Polizei ermitteln und bitten mögliche Zeugen, sich mit Hinweisen bei der Kriminalpolizei Offenbach zu melden.