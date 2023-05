85-Jähriger in Hasselroth getötet - Ehefrau festgenommen

Nach einem Notruf haben Rettungskräfte einen Rentner leblos zu Hause aufgefunden. Laut Obduktion wurde er getötet. Tatverdächtig ist seine Ehefrau.

Die Polizei hat eine 79 Jahre alte Frau wegen Mordverdachts festgenommen. Sie soll in Hasselroth (Main-Kinzig) ihren 85 Jahre alten Ehemann getötet haben.

Wie die Staatsanwaltschaft Hanau am Donnerstag mitteilte, fanden Einsatzkräfte nach einem Notruf am Mittwochmorgen den Rentner leblos in seinem Wohnhaus vor. Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod feststellen.

Frau soll vor den Haftrichter

Die Ehefrau wurde noch vor Ort unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Sie soll im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Vorläufige Ergebnisse einer Obduktion des gerichtsmedizinischen Instituts Frankfurt ergaben, dass stumpfe und spitze Gewalteinwirkung den Tod des Mannes verursacht hatten.

Hintergründe und Details der Tat sind noch unklar.

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars