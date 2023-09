Nach dem Fund der Leiche einer 14-Jährigen in einem Waldstück bei Bad Emstal geht die Polizei davon aus, dass die Schülerin getötet wurde. Ein Bekannter des Mädchens wurde als dringend tatverdächtig festgenommen.

Im Fall der seit Mittwoch vermissten 14-Jährigen aus Bad Emstal (Kassel) ist noch am Donnerstagabend ein 20 Jahre alter Bekannter des Opfers in Bad Emstal festgenommen worden. Er sei dringend tatverdächtig, das Mädchen getötet zu haben, teilten die Staatsanwaltschaft Kassel und die Polizei am Freitagmorgen gemeinsam mit.

Bei dem Festgenommenen handle es sich um einen Mann aus dem Landkreis Kassel mit deutscher Staatsangehörigkeit. Durch weitere Ermittlungen und Durchsuchungen hätten sich "erste Verdachtsmomente" gegen ihn erhärtet.

Leiche am Donnerstag gefunden

Die Polizei bestätigte am frühen Morgen, dass es sich bei der am Donnerstag gefundenen Leiche um die vermisste 14-Jährige Marie Sophie handelt. Aktuell laufe die Obduktion, hieß es in der Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Videobeitrag Video Ermittlungen nach Fund von Mädchenleiche Video Leichenfund bei Bad Emstal Bild © Hessennews TV Ende des Videobeitrags

Etwa einen Tag lang hatte die Polizei gesucht, nachdem das Mädchen am Mittwochabend von Angehörigen vermisst gemeldet worden war, weil sie nicht nach Hause kam.

Spurensicherung abgeschlossen

Ein Mann habe die Leiche beim Holzmachen gefunden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der Bereich rund um den Fundort - eine Baumgruppe etwas außerhalb des Bad Emstaler Ortsteils Sand - bleibt weiträumig abgesperrt.

Die Spurensicherung in Bad Emstal nach dem Leichenfund dauerte die ganze Nacht. Bild © picture-alliance/dpa

Spezialisten der Spurensicherung waren die ganze Nacht über im Einsatz. Scheinwerfer leuchteten das Gebiet aus, eine Drohne machte Luftaufnahmen.

Die Spurensicherung sei gegen 4.30 Uhr am Freitagmorgen abgeschlossen worden, sagte ein Sprecher. Lediglich ein paar Restarbeiten würden am Freitag am Fundort noch durchgeführt. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an.

Weitere Details im Laufe des Tages

An der Schule in Bad Emstal wurden Kerzen aufgestellt. Bild © Sina Philipps (hr)

Die Anteilnahme in der Gemeinde mit rund 6.000-Einwohnern ist groß: Menschen stellten am Vormittag Kerzen und Blumen vor der weiterführenden Schule auf, die Marie Sophie besuchte.

Der Unterricht an der Schule fällt am Freitag aus. Die Schülerinnen und Schüler bekommen stattdessen Betreuungsangebote, Schulpsychologen sind vor Ort.