Im osthessischen Haunetal ist eine 37-jährige Frau in ihrem Wohnhaus getötet worden. Die Polizei nahm einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen fest.

In einem Wohnhaus in Haunetal (Hersfeld-Rotenburg) ist eine Frau am Mittwoch getötet worden. Wie die Staatsanwaltschaft Fulda und das Polizeipräsidium Osthessen mitteilten, alarmierte ein Hausbewohner am frühen Mittwochabend die Polizei wegen einer verletzten Person. Beim Eintreffen im Ortsteil Neukirchen fanden die Einsatzkräfte eine stark blutende und leblose Frau vor.

20-jähriger Hausbewohner festgenommen

Ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger, der auch in dem Haus wohnt, konnte den Angaben zufolge vor Ort widerstandslos von der Polizei festgenommen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Ermittler verletzte der Mann die 37-jährige Frau mit einem scharfkantigen Gegenstand, vermutlich einem Messer, tödlich. Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat waren demnach noch nicht bekannt.

Weitere Informationen Hilfe bei Gewalt gegen Frauen Gewalt gegen Frauen und Mädchen - hier finden Sie Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige:



Bei akuter Gefährdung: Polizeinotruf 110



Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" ist unter der bundeseinheitlichen Telefonnummer 08000 116 016 rund um die Uhr, kostenfrei, anonym, barrierefrei erreichbar - auch online . Der Anruf und die Nummer erscheinen nicht auf der Telefonabrechnung. Die Beratung erfolgt vertraulich und auf Wunsch anonym. Eine Beratung ist in 18 Fremdsprachen möglich.



Die Beraterinnen leisten psychosoziale Erstberatung sowie Krisenintervention und vermitteln auf Wunsch an Unterstützungseinrichtungen vor Ort weiter, etwa an eine Frauenberatungsstelle oder ein Frauenhaus in der Nähe. Darüber hinaus können sich auch Menschen aus dem sozialen Umfeld der Gewaltbetroffenen an das Hilfetelefon wenden.



Weitere Informationen zu Hilfsangeboten bei Gewalt gegen Frauen und Mädchen finden sich auf der Internetseite des hessischen Sozialministeriums . Ende der weiteren Informationen