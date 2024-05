Eine Mutter hat nach einem Termin beim Frankfurter Familiengericht ihre siebenjährige Tochter entführt und ist seitdem auf der Flucht. Das Kind war in Obhut des Jugendamts. Es benötigt dringend Medikamente.

In einem Parkhaus in der Klapperfeldstraße im Frankfurter Gerichtsviertel soll die 26 Jahre alte Mutter das Kind einer Mitarbeiterin des Jugendamts gewaltsam entrissen haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Mutter habe gemeinsam mit einer Komplizin gehandelt. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 11.30 Uhr.

Auf Videoaufnahmen sei zu sehen, wie die beiden Frauen zusammen mit dem Mädchen in einem weißen BMW flüchteten. Kurze Zeit später fand die Polizei den Fluchtwagen, allerdings ohne Mutter und Tochter.

Mädchen braucht dringend Medikamente

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die verdächtigen Frauen das Auto gewechselt haben könnten. Das Sorgerecht für das Mädchen liegt beim Jugendamt. Das Mädchen leide unter Diabetes und benötige dringend Medikamente, teilte die Polizei weiter mit.

Die Familie habe Bezüge nach Rumänien. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Mutter, die zweite Frau oder den weißen BMW X6, der im bayerischen Kreis Schwabach (SC) zugelassen ist, erkannt haben könnten. Es läuft eine Fahndung wegen Kindesentziehung.

Laut Polizei ist eine der Frauen etwa 1,70 Meter groß, hat schwarze Haare, trug eine schwarze Jacke, dazu eine schwarze Hose, ein weißes T-Shirt, weiße Schuhe und einen grauen Schal. Die zweite Verdächtige sei etwa 1,65 Meter große und trug einen blondgefärbten Zopf mit dunklem Ansatz, einen schwarz-weißen Pullover, einen schwarzen Rock und weiße Schuhe.