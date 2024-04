Ein Lottospieler aus dem Lahn-Dill-Kreis darf sich über einen Millionengewinn freuen. Beinahe hätte der Mann sogar den Haupt-Jackpot geknackt.

Der Tipper aus dem Lahn-Dill-Kreis konnte am Dienstagabend dank sechs richtiger Zahlen bei der Lotterie Eurojackpot exakt 3.443.196,40 Euro in der zweiten Gewinnklasse ergattern, wie Lotto Hessen am Mittwoch mitteilte. Der Betrag soll bereits kommende Woche auf sein Konto gehen.

Der Mann hatte demnach 16 Euro für seine acht getippten Kästchen ausgegeben. Als Rendite gibt es nun das 172.000-fache zurück. Den 120 Millionen schweren Jackpot der Gewinnklasse 1 verpasste er letztlich nur um eine Zahl. Seinen Tipp gab er online bei Lotto Hessen ab.

120-Millionen-Euro-Jackpot geknackt

Neben dem hessischen Neumillionär verbuchten demnach noch ein Nordrhein-Westfale, zwei Tschechen und zwei polnische Teilnehmer einen Gewinn in Höhe von je 3,4 Millionen Euro durch die sechs der sieben gezogenen Zahlen.

Den 120-Millionen-Hauptjackpot teilen sich ein Nordrhein-Westfale und ein Slowene mit je 60 Millionen Euro Gewinnsumme.

Zweiter Millionär aus Hessen in diesem Jahr

In den ersten vier Monaten des neuen Jahres war es der zweite Millionengewinn in Hessen. Den ersten gewann am 8. März ebenfalls ein Mittelhesse, auch beim Eurojackpot. Dabei konnte er rund 30,5 Millionen Euro einstreichen.

Der letzte Lottomillionär im Lahn-Dilll-Kreis konnte kurz vor Weihnachten 2023 einen Gewinn in Höhe von rund 1,98 Millionen Euro verbuchen. Er war gleichzeitig der 20. von 21 hessischen Millionengewinnern 2023. Eine höhere Anzahl Lottomillionäre gab es seit Einführung des Euro noch nicht in Hessen.