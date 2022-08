Ein nächtlicher Einsatz der Polizei im Frankfurter Bahnhofsviertel ist eskaliert. Dabei ist ein junger Mann durch den Schuss eines Beamten ums Leben gekommen. Er war polizeibekannt.

Bei einem Einsatz im Frankfurter Bahnhofsviertel ist in der Nacht zum Dienstag ein 23 Jahre alter Mann durch einen Schuss eines Polizisten tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde er bei dem Einsatz mit Spezialkräften schwer verletzt und starb später.

Wie das Landeskriminalamt (LKA) am Dienstagnachmittag auf hr-Anfrage konkretisierte, handelt es sich bei dem getöteten 23-Jährigen um einen wohnungslosen Mann, der der Polizei aufgrund von "zahlreichen Straftaten, insbesondere der Gewalt- und Drogenkriminalität", bekannt war.

Polizei wurde wegen "bewaffnetem Mann" alarmiert

Laut hr-Informationen befand sich der Einsatzort am Hotel "Mosel" in der Moselstraße. Gegen 4 Uhr nachts soll es dort eine Bedrohungslage gegeben haben: Nach Angaben des LKA hatten Zeugen der Polizei gemeldet, dass sich ein bewaffneter Mann in einem Hotel aufhalte und dieser zuvor Menschen bedroht habe.

Angaben darüber, wie viele Schüsse abgefeuert wurden, machten Polizei, Staatsanwaltschaft und LKA bislang nicht. Das LKA hat die Ermittlungen übernommen. Das ist üblich, wenn die Polizei selbst Schüsse abgegeben hat. Die Moselstraße wurde rund um das Hotel abgesperrt.