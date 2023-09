An der Schule in Bad Emstal wurden Kerzen aufgestellt.

Tatverdächtiger nach Tod von 14-Jähriger in Bad Emstal festgenommen

Nach dem Fund einer toten 14-Jährigen in Bad Emstal haben die Ermittler einen Tatverdächtigen festgenommen. Er soll noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Obduktion hat inzwischen ergeben, dass das Mädchen getötet wurde.

Im Fall der seit Mittwoch vermissten 14-jährigen Marie Sophie aus Bad Emstal (Kassel) ist noch am Donnerstagabend ein 20 Jahre alter Bekannter des Opfers in Bad Emstal festgenommen worden. Er sei dringend tatverdächtig, das Mädchen getötet zu haben, teilten die Staatsanwaltschaft Kassel und die Polizei am Freitagmorgen gemeinsam mit.

Auch die Obduktion der Leiche am Freitag habe bestätigt, dass das Mädchen Opfer einer Gewalttat geworden sei. Zur genauen Todesursache und zu einem möglichen Tatmotiv machten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitagnachmittag keine näheren Angaben.

Man befinde sich noch "in der heißen Phase der Ermittlungen", erklärte Andreas Thöne von der Staatsanwaltschaft Kassel. Diese Ermittlungen wolle man nicht gefährden.

Verdächtiger soll Bekannter des Mädchens sein

Der verdächtige 20-Jährige soll den Angaben zufolge noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Es handle sich um einen "freundschaftlichen Bekannten" des Mädchens aus dem Landkreis Kassel mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Durch weitere Ermittlungen und Durchsuchungen der Wohnung des Verdächtigen hätten sich "erste Verdachtsmomente" gegen ihn erhärtet. Unter anderem sei das Handy des Mädchens bei ihm gefunden worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag erklärten.

Außerdem soll der Mann im zeitlichen Zusammenhang mit dem Verschwinden der Schülerin im Bereich des Waldrandes gesehen worden sein. Er sei bereits während der Vermisstensuche in den Fokus der Ermittlungen geraten.

"Kein Unbekannter für die Justiz"

Er sei für die Justiz kein Unbekannter, sagte Staatsanwalt Thöne, allerdings sei ihm nicht bekannt, dass es sich bei den Delikten in der Vergangenheit um Gewalt gegen andere Personen gehandelt habe. Das Opfer und der Tatverdächtige hätten sich im realen Leben gekannt und "hier und da mal getroffen", es handle sich nicht um eine reine Internetbekanntschaft, führte Thöne weiter aus.

Leiche am Donnerstag gefunden

Die Polizei hatte am frühen Morgen bestätigt, dass es sich bei der am Donnerstag gefundenen Leiche um die vermisste 14-jährige Marie Sophie handelt.

Etwa einen Tag lang hatte die Polizei gesucht, nachdem das Mädchen am Mittwochabend von Angehörigen vermisst gemeldet worden war, weil sie nicht nach Hause kam.

Spurensicherung abgeschlossen

Ein Mann habe die Leiche beim Holzmachen gefunden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Der Bereich rund um den Fundort - eine Baumgruppe an einem Feld etwas außerhalb des Bad Emstaler Ortsteils Sand - bleibt weiträumig abgesperrt.

Spezialisten der Spurensicherung waren die ganze Nacht über im Einsatz. Scheinwerfer leuchteten das Gebiet aus, eine Drohne machte Luftaufnahmen. Die Spurensicherung sei gegen 4.30 Uhr am Freitagmorgen abgeschlossen worden, sagte ein Sprecher.

Große Anteilnahme vor Ort

Die Anteilnahme in der Gemeinde mit rund 6.000-Einwohnern ist groß: In einer Kirche im Ort trugen sich Menschen in ein Kondolenzbuch ein, ein geplantes Weinfest für Samstag wurde abgesagt - stattdessen soll eine Andacht für Marie Sophie stattfinden.

Der Unterricht an der weiterführenden Schule, die Marie besuchte, fiel am Freitag aus. Die Schülerinnen und Schüler bekamen stattdessen Betreuungsangebote, Schulpsychologen waren vor Ort.

Trauernde legten Kerzen und Blumen vor der Schule ab. Auch am Fundort stellten Bekannte und Angehörige Kerzen, Blumen und einen Teddybär auf.

Auch der Bürgermeister Stefan Frankfurth (SPD) der Gemeinde zeigte sich betroffen. "Wir sind schockiert über das gestern Abend bei uns in der Gemeinde Geschehene. Es ist ein Ereignis, dass eine Gemeinde wie die unsere schwer erschüttert", teilte er am Freitag mit.