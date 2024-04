Die Bahn prallte glücklicherweise mit niedriger Geschwindigkeit in den Kettenbagger.

Die Bahn prallte glücklicherweise mit niedriger Geschwindigkeit in den Kettenbagger. Bild © 5vision.news

Auf der Strecke bei Oberzent ist ein Zug der Odenwaldbahn in einen Bagger geprallt, der dort auf den Gleisen stand. Der Lokführer wurde dabei verletzt. Weshalb der Bagger dort parkte, gibt der zuständigen Bundespolizei noch Rätsel auf.

Der Zusammenstoß zwischen der Odenwaldbahn und einem Bagger bei Oberzent-Beerfelden (Odenwald) ist glücklicherweise glimpflich geendet. Bei dem Unfall am späten Freitagabend gegen 22 Uhr befanden sich lediglich drei Personen in dem Zug der Linie RB81: der Lokführer, ein Kontrolleur und eine Reisende. Der Lokführer erlitt nach Angaben der Bundespolizei in Frankfurt leichte Verletzungen, als sein Führerhaus gegen den auf den Gleisen geparkten Bagger prallte.

Der Zug sei offenkundig zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes nur noch mit einer geringen Geschwindigkeit gefahren, sagte der Sprecher. Bilder vom Unfallort zeigen nur geringe Schadensspuren an der Bahn und dem Kettenbagger.

Ungesicherte Baustelle wirft Fragen auf

Die Umstände des Unfalls waren am Samstagmittag noch unklar. "Wenn alle Vorschriften beachtet werden, sollte ein solcher Unfall ausgeschlossen sein, sagte der Sprecher der Bundespolizei. So seien keine Sicherheitsposten an der Stelle postiert gewesen. Direkt neben der Strecke lag ein Haufen ausgehobener Erde.

Welches Unternehmen - und in welchem Auftrag - dort baggerte, war am Samstag ebenfalls noch nicht geklärt. Auch ein Sprecher der Deutschen Bahn konnte darauf auf Nachfrage keine Antwort geben. Die Ermittlungen der Bundespolizei laufen.

Die Bahnstrecke war zur Unfallaufnahme und für die Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Die Odenwaldbahn der Linie RB81 verkehrt zwischen Eberbach und Darmstadt/Frankfurt.