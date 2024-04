Die Basketballer der Gießen 46ers bereiten sich in der Osthalle auf die Playoffs vor. Wenn die Mittelhessen von jetzt an jedes Spiel gewinnen, steigen sie aus der Pro A in die höchste Liga auf. Los geht’s am Freitagabend - mit einem Heimspiel gegen Karlsruhe. Wer dann zuerst drei Siege holt, zieht ins Halbfinale ein. Und wer das übersteht, hat ein Ticket für die Bundesliga sicher. Die Fans träumen, die Spieler aber konzentrieren sich auf die harte Arbeit im Training.

Veröffentlicht am 30.04.24