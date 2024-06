In Wolfhagen wird am Samstag eine nagelneue Rettungswache eingeweiht - Teddy-Klinik inklusive. Wer Lust auf eine ausgedehnte Radtour hat, ist in Wesertal richtig. Und wer ein tolles Konzert erleben will, sollte einen Abstecher nach Melsungen machen. Dort wird die runderneuerte Orgel der Stadtkirche eingeweiht, mit einem Weltstar der Orgelmusik.

Veröffentlicht am 07.06.24