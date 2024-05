27 neue Brandschutzmobile hat der Hessische Innenminister Roman Poseck an die hessischen Landkreise und Städte übergeben. In Fulda auf dem Domplatz. In den Autos ist alles rund um das Thema Brandschutz. Dort können zukünftig Kinder und Jugendliche lernen, wie man sich vor Feuer schützt. Und vielleicht zieht es den oder die ein oder anderen ja auch zur Freiwilligen Feuerwehr.

Autor: Nina-Emmi Roth Veröffentlicht am 08.05.24 um 12:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de