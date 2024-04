Lilien-Abstieg am Wochenende möglich

Beim SV Darmstadt 98 kann bereits am kommenden Wochenende der Abstieg aus der Bundesliga feststehen. Sollten die Lilien das Spiel in Köln am Samstag (15.30 Uhr) nicht gewinnen, gibt es mehrere Szenarien, die die Südhessen in die 2. Liga schicken würden. Im Blickpunkt stehen dabei auch die Partien von Mainz 05 in Freiburg und von Bochum in Wolfsburg. Hier haben wir die möglichen Szenarien genauer beleuchtet.