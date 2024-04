Die Ausschreitungen am Rande des Spiels von Eintracht Frankfurt beim FC Schalke 04 beschäftigen die Polizei auch noch knapp ein Jahr später. Mit Hilfe von nun im Internet veröffentlichten Bildern sollen insgesamt 69 Fans ausfindig gemacht werden, 27 davon kommen aus dem Frankfurter Lager.

Am Rande des Bundesliga-Spiels zwischen dem FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt am 20. Mai 2023 (2:2) entbrannten im Stadion und dem Umfeld der Gelsenkirchener Arena zwischen Frankfurter Fans und Schalker Anhängern handfeste Auseinandersetzungen. Wie die Polizei Gelsenkirchen nun am Dienstag mitteilte, hat die eigens eingerichtete Ermittlungskommission in der Angelegenheit bis heute 212 Verfahren eingeleitet, unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Gegen 143 Tatverdächtige wurden Strafverfahren eingeleitet, 23 Personen erhielten ein Stadionverbot.

Bilder von 69 Personen veröffentlicht

Weiterhin sucht die Polizei nun nach 69 Personen, die von Überwachungskameras aufgezeichnet, bislang aber nicht identifiziert werden konnten. Da alle bisherigen Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat die Staatsanwaltschaft Essen nun die Freigabe der Bilder angeordnet. Auf der Website der Gelsenkirchener Polizei sind 42 Schalke- und 27 Frankfurt-Anhänger zur Fahndung ausgeschrieben.

Der Gelsenkirchener Polizeipräsident Tim Frommeyer betont: "Auch Fußballspiele sind kein rechtsfreier Raum. Wer offenkundig mit Vorsatz andere Personen angreift und sogar verletzt, muss mit Strafverfolgung rechnen. Wir tun alles, um solche Taten aufzuklären und zur Anzeige zu bringen."

Laut Schilderungen der Polizei hatten Eintracht-Fans beim Spiel im Mai die Absperrung des Gästebereichs überklettert und Schalke-Fans im benachbarten Block angegriffen. Daraufhin sollen Mitglieder der organisierten Fanszene des S04 versucht haben, ihrerseits in den Gästeblock vorzudringen.

Bei den Auseinandersetzungen wurde eine Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes durch mehrere Faustschläge im Gesicht verletzt. Mindestens 18 weitere, zumeist unbeteiligte Zuschauerinnen und Zuschauer trugen Verletzungen davon, zwei Personen mussten stationär ins Krankenhaus aufgenommen und operiert werden. Weiterhin wurden mehrere Polizeibeamte leicht verletzt.