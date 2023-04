Im Spiel gegen den FC Astoria Walldorf hatte sich Offenbachs Torhüter David Richter eine Verletzung am Knöchel zugezogen.

Wie sein Verein Kickers Offenbach am Montag mitteilte, wird Richter mehrere Woche ausfallen. Als Ersatz steht Maximilian Engl bereit. Er wurde am Samstag in der 57. Minute für den verletzten Richter eingewechselt.