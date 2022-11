Am Freitagabend (19 Uhr) treffen die Offenbacher Kickers in der Regionalliga Südwest auf Eintracht Trier

Zum Abschluss der Hinrunde muss der OFC auf dem heimischen Bieberer Berg punkten, um im Aufstiegs-Rennen dabei zu bleiben.

Gegen Trier soll auch ein Bann gebrochen werden: In dieser Saison konnten die Kickers noch kein Duell gegen einen Liga-Neuling gewinnen. Abwehrspieler Björn Jopek zeigte sich zuversichtlich, dass das klappt: "Wir waren in diesen Spielen nicht so kompakt und damit anfällig für Konter. Das sind wir jetzt nicht mehr - daher bin ich optimistisch für Freitagabend."