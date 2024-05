In der Relegation zur 2. Bundesliga ist für Joe Enochs, Trainer des Drittligisten Jahn Regensburg, der SV Wehen Wiesbaden der klare Favorit.

"Natürlich ist Wehen, weil sie 2. Liga spielen, Favorit", sagte der Coach der Oberpfälzer am Donnerstag und fügte hinzu: "Aber wir halten dagegen, werden alles dafür geben, das Spiel positiv zu bestreiten." Der Jahn hat als 18. der Rückrundentabelle den sicher geglaubten Aufstieg verspielt und wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg. Das Relegations-Hinspiel steigt am Freitag (20.30 Uhr) in Regensburg, das Rückspiel am Dienstag (20.30 Uhr) in Wiesbaden.