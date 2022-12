17 Jahre alter Leistungskanute aus der Ukraine trainiert in Kassel

Oleksandr Samofalov ist vor dem Krieg in der Ukraine geflohen, im Gepäck sein Kanupaddel. In seiner Heimat war er Leistungskanute, seine Sportgerät ein Renn-Canadier. Jetzt trainiert er in einem Kasseler Ruderklub. Für seine Zukunft hat er ehrgeizige Pläne.