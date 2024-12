Eintracht Frankfurt fliegt auf der Erfolgswelle, nicht nur in der Fußball-Bundesliga. Aber der 4:0-Sieg in Heidenheim war ein Statement an die Konkurrenz. Omar Marmoush trifft einfach weiter und Dino Toppmöller rotiert, ohne dass die Mannschaft an Qualität verliert. Wie weit geht’s nach oben in dieser Saison für Eintracht Frankfurt? Das klären wir mit unseren Gästen Alexander Bonengel (Sky) und dem Frankfurter Tennisprofi Tim Pütz. Der in Frankfurt geborene Pütz gewann dieses Jahr die ATP-Finals im Doppel und erzählt aus dem Leben eines Tennisprofi. Moderiert wird die Sendung von Lisa Tellers und Markus Philipp.