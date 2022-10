Wilde Szene in der 2. Bundesliga: Im Spiel Karlsruher SC gegen SV Darmstadt 98 haut Schiedsrichter Alexander Sather versehentlich den Karlsruher Paul Nebel um. Darmstadt 98 hat durch den Sieg derweil die Tabellenspitze der zweiten Liga erklommen: Die Lilien drehten am Samstag das Spiel in Karlsruhe und gewannen mit 2:1 (0:1). Fabian Schleusener brachte die Gastgeber in der 19. Minute in Führung, Patric Pfeiffer glich nach 49 Minuten für Darmstadt aus. Den umjubelten Führungstreffer erzielte Phillip Tietz in der 88. Minute. Durch die Niederlage des HSV vom Freitag stehen die Lilien nun auf Platz eins in der Tabelle.