Der TSV Langstadt hat sich in der Tischtennis-Bundesliga im Spitzenspiel beim TSV Dachau behauptet und gepunktet.

Der TSV Langstadt hat am Sonntagabend sein drittes Remis in Serie in der Tischtennis-Bundesliga geholt. Die Hessinnen bleiben nach einem 5:5 in Dachau Spitzenreiter. Weiter geht es - erneut gegen Dachau - am 14. Januar 2024.