Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

15./16. April - Antik- & Sammlermarkt in der Hessenhalle, am Samstag von 7 bis 15 und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Bad Vilbel

16. April - Antik- & Trödelmarkt auf dem Festplatz an der Büdinger Straße, von 6 bis 15 Uhr

Baunatal

16. April - Flohmarkt am Parkstadion, von 10 bis 16 Uhr

Darmstadt

15. April - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Dieburg

15. April - Privater Garagen- und Hofflohmarkt, im Ortskern, von 11 bis 16 Uhr

Erlensee

14. April - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Allee, von 6 bis 13 Uhr

16. April - Flohmarkt auf dem Baumarktparkplatz, Auf der Beun, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

11. April - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

13./15. April - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

15./16. April - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

15. April - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

Fulda

16. April - Floh- & Sammlermarkt auf dem Parkplatz am Einkaufszentrum, Rosengarten 7, von 8 bis 16 Uhr

Gießen

15. April - Trödelmarkt in der Rodheimer Straße, von 6 bis 14 Uhr

16. April - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Philipp-Reis-Straße, ab 8 Uhr

Gründau

16. April - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Rabenaustraße, Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hattersheim

16. April - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

15. April - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herleshausen

16. April - Flohmarkt im Pater-Haimo-Weg 1, Altefeld, von 8 bis 15 Uhr

Hüttenberg

15. April - Fahrradflohmarkt im Bürgerhaus Rechtenbach, von 13 bis 16 Uhr

Kassel

15. April - Flohmarkt in der Wilhelmsstraße und auf dem Karlsplatz, ab 9 Uhr

Marburg

15. April - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mörfelden-Walldorf

15. April - Gebrauchtrad-Börse im SKV Waldstadion, Rüsselsheimer Straße 78, von 10 bis 12 Uhr

Mühlheim

12. April - Flohmarkt auf dem Festplatz an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

13. April - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

Oberzent

15. April - Frauen-Flohmarkt in der alten Turnhalle Beerfelden, Hirschhorner Straße 40, von 15 bis 18.30 Uhr

16. April - Flohmarkt rund ums Kind in der alten Turnhalle Beerfelden, Hirschhorner Straße 40, von 13 bis 16 Uhr

Offenbach

15. April - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

16. April - Floh- & Trödelmarkt am Ring Center, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

15. April - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Seligenstadt

13. April - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Sontra

16. April - Flohmarkt, an der Breitwiese, von 6 bis 15 Uhr

Vellmar

16. April - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 16 Uhr

16. April - Modellbahn- & Modellauto-Börse in der Mehrzweckhalle Frommershausen, von 13 bis 17 Uhr

Wald-Michelbach

16. April - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 15 Uhr

Wetzlar

16. April - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Industriestraße, Dutenhofen, von 10 bis 16 Uhr

Wölfersheim

14. bis 16. April - Bücherflohmarkt im ev. Gemeindehaus Melbach, am Freitag von 14 bis 20 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr

