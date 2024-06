Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Babenhausen

30. Juni - Höfe-Flohmarkt in Harpertshausen, von 10 bis 15 Uhr

Baunatal

30. Juni - Flohmarkt am Ratioland, von 10 bis 16 Uhr

Büttelborn

29. Juni - Kultureller Nachtflohmarkt rund um das Bürgerhaus Worfelden, von 18 bis 22 Uhr

Darmstadt

29. Juni - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

29. Juni - Flohmarkt auf dem Schulgelände der Freien Waldorfschule, Arndtstraße 6, von 9 bis 13 Uhr

29. Juni - Hinterhofschätze-Flohmarkt im Stadtteil Arheilgen, von 10 bis 17 Uhr

Erlensee

28. Juni - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 7 bis 14 Uhr

Eschborn

25./27. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, jeweils von 8 bis 13 Uhr

30. Juni - Modellbahn-Kofferraum-Tauschmarkt auf dem Eschenplatz, von 11 bis 15 Uhr

Fernwald

30. Juni - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Rudolf-Diesel-Straße, Steinbach, ab 8 Uhr

Flörsheim

30. Juni - Flohmarkt rund um das Naturschutzhaus Weilbacher Kiesgruben, Franfurter Straße 74, von 10 bis 14 Uhr

Frankfurt

29. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

29. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

29. Juni - Floh- & Trödelmarkt in der Lindleystraße /Osthafen, von 9 bis 14 Uhr

30. Juni - Benefiz-Bücherflohmarkt in der Leipziger Straße 91, Bockenheim, von 12 bis 17 Uhr

30. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Hessencenter, Borsigallee, von 10 bis 16 Uhr

30. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Eugen-Hartmann-Straße 7, von 10 bis 16 Uhr

Gersfeld

30. Juni - Antik-/Trödel- & Flohmarkt in der Rhönmarkthalle, von 8 bis 16 Uhr

Groß-Gerau

30. Juni - Floh- & Trödelmarkt in der Helvetia Straße 5, von 10 bis 17 Uhr

Hanau

29. Juni - Flohmarkt rund ums Kind in der KiTa Brüder-Grimm, Gärtnerstraße 40, von 14 bis 17 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

29. Juni - Tauschmarkt rund um die Wallonisch-Niederländische Kirche, von 10 bis 14 Uhr

Heidenrod

30. Juni - Privater Hausflohmarkt in Watzelhain, Am Sonnenberg 1, von 10 bis 18 Uhr

Heppenheim

29. Juni - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofheim

30. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Am Wandersmann 2-4, Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Hohenahr

30. Juni - Dorfflohmarkt in Erda, von 10 bis 17 Uhr

Hünfelden

30. Juni - Höfeflohmarkt im Ortsteil Neesbach, von 9 bis 16 Uhr

Kassel

29. Juni - Flohmarkt in der Wilhelmsstraße und auf dem Karlsplatz, von 9 bis 16.30 Uhr

30. Juni - Flohmarkt am Möbelhaus in der Marie-Curie-Straße 4, Bergshausen, von 8 bis 16 Uhr

Kronberg

30. Juni - Frauenflohmarkt auf dem Berliner Platz, von 13 bis 17 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Lauterbach

30. Juni - Dorfflohmarkt im Ortsteil Wernges, von 10 bis 16 Uhr

Lich

30. Juni - Dorf-Flohmarkt in Eberstadt, von 9.30 bis 17 Uhr

Marburg

29. Juni - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

26. Juni - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Obertshausen

30. Juni - Floh- & Trödelmarkt in der Königsberger Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Offenbach

29. Juni - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

29. Juni - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

30. Juni - Dorf-Flohmarkt im Ortsteil Weckesheim, von 9 bis 15 Uhr

Runkel

30. Juni - Flohmarkt in der Bahnhofstraße, von 10 bis 15 Uhr

Schmitten

29. Juni - Garagenflohmarkt im Ortsteil Hunoldstal, von 10 bis 16 Uhr

Seligenstadt

27. Juni - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

29. Juni - Spielzeug- & Rädchenflohmarkt in der Franz-Böres-Straße 42, von 14 bis 17 Uhr

Selters

30. Juni - Höfe-Flohmarkt im Ortskern von Niederselters, von 8 bis 17 Uhr

30. Juni - Höfe-Flohmarkt im Ortskern, von 8 bis 15 Uhr

Viernheim

30. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Rhein-Neckar-Zentrum, von 8 bis 16 Uhr

Wald-Michelbach

30. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Wöllstadt

30. Juni - Höfe-Flohmarkt im Ortskern von Nieder-Wöllstadt, von 10 bis 17 Uhr

