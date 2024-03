Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsbach-Hähnlein

16. März - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Sonne, Hauptstraße 28, von 11 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 10.30 Uhr

Alsfeld

16./17. März - Antik- & Trödelmarkt in der Hessenhalle, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Bad Homburg

16. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Dorotheenstraße 3, von 10 bis 12 Uhr

Bad Vilbel

17. März - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz an der Büdinger Straße, von 8 bis 15 Uhr

Bruchköbel

16. März - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Oberissigheim, von 15 bis 16.30 Uhr

17. März - Flohmarkt rund ums Kind im Stadthaus, von 13.30 bis 16.30 Uhr, für Schwangere ab 13 Uhr

Darmstadt

16. März - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

17. März - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind auf dem Montessori-Campus, von 14 bis 17 Uhr

Eichenzell

17. März - Floh- & Sammlermarkt am Einkaufszentrum Rhönhon, Am langen Acker, von 8 bis 16 Uhr

Erlensee

15. März - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 19, von 7 bis 14 Uhr

17. März - Flohmarkt auf dem Parkplatz des Baumarktes, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr

Erzhausen

16. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus, von 13 bis 15.30 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Eschborn

12. März - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Ginnheimer Straße 20, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

14./16. März - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

16. März - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

16. März - Floh- & Trödelmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

16. März - Flohmarkt rund ums Kind im Saalbau Bornheim, von 13 bis 16 Uhr

16. März - Flohmarkt rund ums Kind im Gärtnerweg 60, von 14 bis 17 Uhr

17. März - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Guerickestraße 8, Rödelheim, von 10 bis 17 Uhr

Groß-Gerau

17. März - Floh- & Trödelmarkt am Helvetiaparc, Helvetia Straße 5, von 10 bis 17 Uhr

Hadamar

17. März - Trödelmarkt in der Stadthalle, von 9 bis 16 Uhr, Eintritt: 1 Euro

Hainburg

17. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Georg-Flohr-Radsporthalle, Uferstraße 19, von 10.30 bis 13.30 Uhr, für Schwangere ab 10 Uhr

Hanau

16. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Willi-Rehbein-Halle, von 14 bis 16.30 Uhr

Hasselroth

17. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Friedrich-Hofacker-Halle, Niedermittlau, von 13 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 12.15 Uhr

Hattersheim

17. März - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

16. März - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofheim

16. März - Flohmarkt rund ums Kind im kath. Gemeindezentrum, Pfarrgasse 2a, von 10 bis 12.30 Uhr, für Schwangere ab 9.30 Uhr

Kassel

16./17. März - Flohmarkt in den Messehallen, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Kelkheim

16. März - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

Langenselbold

15./16. März - Garagenflohmarkt in der Kinzigstraße 14, jeweils von 11 bis 17 Uhr

Lich

16. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Sporthalle der Erich-Kästner-Schule, von 13.30 bis 16.30 Uhr, für Schwangere ab 13 Uhr

17. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Volkshalle Langsdorf, von 11 bis 15 Uhr

Maintal

16. März - Hof- & Garagenflohmarkt in der Rheinstraße 1-24, von 11 bis 17 Uhr

Münster

16. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Sport- und Kulturhalle Altheim, von 10 bis 13 Uhr

Neu-Isenburg

15. März - Spielzeugmarkt im Alfred-Delp-Haus, Eichenweg 10, von 17 bis 19 Uhr

Nidda

14. März - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 15 bis 18 Uhr

Offenbach

16. März - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

Ortenberg

16. März - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Rödermark

17. März - Flohmarkt in der Halle der TG Ober-Roden, von 13 bis 16 Uhr

Ronneburg

17. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Mehrzweckhalle an der Ronneburgschule, Tannenweg 8, von 14 bis 17 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

Schöneck

16. März - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgertreff Kilianstädten, von 14 bis 16.30 Uhr

Sinn

16. März - Sortierter Flohmarkt rund ums Kind im ev. Gemeindehaus, von 13 bis 15 Uhr

Vellmar

17. März - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 15 Uhr

Wehrheim

17. März - Sortierter Basar rund ums Kind in der Saalburghalle Obernhain, von 10.30 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 9.30 Uhr

