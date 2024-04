Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Darmstadt

27. April - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr

Edermünde

28. April - Dorfflohmarkt im Ortsteil Besse, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

27. April - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

27. April - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

27. April - Höfe-Flohmarkt im Stadtteil Niederursel, von 10 bis 16 Uhr

28. April - Floh- & Trödelmarkt am Hessen-Center, Borsigallee, von 10 bis 16 Uhr

28. April - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Eugen-Hartmann-Straße 7, von 10 bis 16 Uhr

28. April - Höfe-Flohmarkt im Stadtteil Bonames, von 10 bis 16 Uhr

28. April - Kinderflohmarkt auf dem Schulhof der Frauenhofschule, Niederräder Landstraße 60, von 10 bis 13 Uhr

Friedberg

27. April - Flohmarkt rund ums Kind in der ev. Kita in der Kaiserstraße, von 13.30 bis 16 Uhr

Gernsheim

27. April - Flohmarkt rund ums Kind in der Stadthalle, ab 14 Uhr, für Schwangere ab 13 Uhr

Groß-Umstadt

27. April - Höfe-Flohmarkt im Ortskern von Raibach, von 12 bis 17 Uhr

28. April - Höfe-Flohmarkt im Ortskern von Heubach, von 9 bis 16 Uhr

28. April - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Klein-Umstadt, von 9 bis 15 Uhr

Hanau

28. April - Antik- & Trödelflohmarkt, Bücherflohmarkt und Bauern- & Schlemmermarkt in der Altstadt, von 10 bis 17 Uhr, Bücherflohmarkt bis 16 Uhr

Hauneck

28. April - Höfe-Flohmarkt im Ortsteil Fischbach, von 10 bis 17 Uhr

Heppenheim

27. April - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hochheim am Main

27. April - Flohmarkt rund ums Kind im Diether-Hummel-Park, von 10 bis 13 Uhr

Hofheim

28. April - Floh- & Trödelmarkt am Möbelmarkt, Am Wandersmann 2-4, Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Karben

28. April - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 6 bis 15 Uhr

Kirchhain

28. April - Garagenflohmarkt im Ortskern, von 11 bis 16 Uhr

Lich

28. April - Flohmarkt am Einkaufszentrum Am Wall, ab 8 Uhr

Marburg

27. April - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Neu-Isenburg

27. April - Hofflohmarkt im Wohngebiet Buchenbusch, von 13 bis 17 Uhr

Obertshausen

28. April - Floh- & Trödelmarkt in der Königsberger Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

28. April - Höfe-Flohmarkt im Ortskern, von 10 bis 16 Uhr

Oberzent

28. April - Flohmarkt auf dem Festplatz Beerfelden, von 9 bis 15 Uhr

Offenbach

27. April - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr

27. April - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindehaus der ev. Kirche, Aschaffenburger Straße 56, von 11 bis 13 Uhr

Ortenberg

27. April - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr

Raunheim

28. April - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Flörsheimer Straße 2, von 10 bis 17 Uhr

Rodgau

28. April - Höfeflohmarkt in den Ortsteilen Dudenhofen, Nieder-Roden und Rollwald, von 11 bis 16 Uhr

Viernheim

28. April - Floh- & Trödelmarkt im Rhein-Neckar-Zentrum, von 8 bis 16 Uhr

Wehrheim

28. April - Höfe-Flohmarkt in der Kerngemeinde, von 9 bis 17 Uhr

Wetzlar

28. April - Antik- & Raritätenmarkt auf dem Festplatz „Im Finsterloh“, von 7 bis 15 Uhr

Wiesbaden

27. April - Flohmarkt rund um die Ringkirche, ab 9 Uhr

28. April - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Boelckestraße 78, von 8 bis 16 Uhr

28. April - Tausch- & Flohmarkt neben der Reduit am Rheinufer, MZ-Kastel, von 9 bis 16 Uhr

