Bischof Bätzing kritisiert Manipulation im Ukraine-Krieg

Der Limburger Bischof, Georg Bätzing, hat sich zum Karfreitag gegen die Manipulation von Informationen im Ukraine-Krieg gewandt. In seiner Predigt im Limburger Dom kritisierte er "die dreisten Versuche von Machthabern, sich der Wahrheit zu bemächtigen und sie so zu verdrehen, dass sie ihren Zielen passend erscheint". Dabei würdigte er den Mut der russischen Journalistin Marina Owsjannikowa, die im Staatsfernsehen gegen den Krieg protestierte. Dies habe ihn daran erinnert, wie Jesus vor Pilatus gestanden habe, sagte Bätzing. Nach biblischer Überlieferung wurde Jesus von dem römischen Statthalter Pontius Pilatus zum Tod durch Kreuzigung verurteilt.

Der Fuldaer Bischof Michael Gerber rief am Karfreitag zur Solidarität mit Kriegsopfern auf. Die Kreuzwege unserer Tage seien an den Straßen von Butscha oder Mariupol, sagte er in seiner Predigt in Fulda. "Wenn wir des Leidens und Sterbens Jesu gedenken, dann in Solidarität mit jenen, die von den Kriegsschauplätzen unsere Tage betroffen sind, in der Ukraine, im Jemen und an vielen anderen Orten der Erde."