Deutsche Bank holt Hunderte Programmierer aus Russland

Die Deutsche Bank mit Sitz in Frankfurt holt als Folge des Kriegs in der Ukraine Hunderte Programmierer aus ihrem Technologiezentrum in Russland. Die Bank habe allen 1.500 Beschäftigten des russischen Zentrums in St. Petersburg und Moskau eine Stelle in Berlin angeboten, berichtete das Handelsblatt am Dienstag unter Berufung auf Insider. Eine mittlere dreistellige Zahl der Mitarbeiter sei bereits gewechselt. Die Deutsche Bank wollte sich auf dpa-Anfrage nicht zu dem Bericht äußern.

Laut Handelsblatt will die Bank mit der Personalverlagerung verhindern, dass Fachwissen verloren geht, sollte es wegen der Spannungen zwischen der EU und Russland unmöglich werden, das IT-Zentrum in Russland weiterzuführen. Anfang März hatte die Deutsche Bank mitgeteilt, sie halte die Risiken, die aus einer möglichen Schließung resultieren könnten, für "sehr begrenzt". Neben Russland gebe es etwa in den USA und in Indien weitere IT-Zentren.