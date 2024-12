Audio starten

Das Nonnen-Musical "Nunsense", das das "English Theatre" in Frankfurt ins Programm genommen hat, hat schon einige Jahre auf dem Buckel. 1985 als Off-Broadway-Produktion in New York entstanden, war es das zweiterfolgreichste Off-Broadway-Musical aller Zeiten, was die Laufzeit angeht. 1985 waren die Missbrauchsskandale in der Kirche noch nicht bekannt geworden, und Kirchenkritik kommt nur gedämpft daher. Das Musical reizt eher das komische Potenzial der Nonnenfigur aus, denn eine Frau gewinnt immens an moralischer Fallhöhe, wenn sie in ein Nonnenhabit schlüpft. Vom Karneval bis zu Horrorfilmen treiben sich auffällig viele Nonnen in der Pop-Kultur herum, und "Nunsense" steht mit am Anfang dieser Tradition.

Weitere Aufführungstermine von "Nunsense" auf english-theatre.de

(Aufführung in englischer Sprache)

Sendung: hr2-kultur, "Am Morgen", 16.12.2024, 7:35 Uhr