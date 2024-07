40 Jahre Luftrettung - Feier in Fulda

Ein Gastbeitrag von meinem Kollegen Jörn Perske:

Wenn der gelbe Rettungshubschrauber am Klinikum Fulda abhebt, geht es bei Notfall-Einsätzen nicht selten um Leben und Tod. Der Helikopter "Christoph 28 " ist ein zentraler Bestandteil der Luftrettung in Osthessen. Mehr als 43.000 Einsätze sind in den vergangenen Jahrzehnten zusammengekommen, wie der ADAC in einer Bilanz berichtet.

Der Automobil-Club feiert am Samstag mit weiteren Partnern das 40-jährige Jubiläum der Luftrettung in Fulda. Allerdings mit etwas Verspätung. Denn bereits im April 1984 hob die Maschine erstmals ab. Sie sei mittlerweile unverzichtbar für die Notfallversorgung in der Region, sagte Klinikum-Vorstand Thomas Menzel.

Morgen gibt es einen Tag der offenen Tür für alle Interessierten mit viel Programm. Hessens Gesundheitsminsterin Diana Stolz (CDU) kommt am Mittag und will sich mit der Klinik, dem ADAC und dem Deutschen Roten Kreuz austauschen.