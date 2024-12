Antisemitismus-Vorwurf gegen Evangelischen Weihnachtsmarkt in Darmstadt

"Zutiefst verstörend" - so nennen Darmstadts Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) und auch die Pressestelle der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) die Bilder und Schilderungen von einer Veranstaltung, die am Wochenende in der Darmstädter Michaelsgemeinde stattgefunden hat.

Es sollte ein "Antikolonialistischer Weihnachtsmarkt" sein - um für Menschen in Not, auch in Gaza, Geld zu sammeln. Soweit so okay. Es seien aber auch Gegenstände mit Symbolen aufgetaucht, die in Verbindung mit der Terrororganisation Hamas stehen. Antisemitische Inhalte seien Teil der Veranstaltung gewesen. Die Verantwortlichen in der Kirchengemeinde sind zu einer Stellungnahme aufgefordert worden.