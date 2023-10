Aktionstag: Schichtwechsel

Der 12. Oktober ist nicht nur der Internationale Tag des Frustrationsschreis. (Eltern wenden an dieser Stelle zu Recht ein: Ist das nicht jeden Tag?). Am 12. Oktober steigt in diesem Jahr auch der Aktionstag Schichtwechsel. Was das bedeutet? Menschen mit und ohne Behinderung tauschen am heutigen Donnerstag für einige Stunden ihre Jobs und bekommen so einen Einblick in die Welt ihres Gegenübers. Bundesweit nehmen rund 3.000 Arbeiter und Arbeiterinnen teil, in Hessen bieten insgesamt zwölf Werkstätten das Job-Sharing der besonderen Art an.