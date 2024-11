Größte deutsche "Pen and Paper"-Convention in Dreieich

"Pen and Paper" heißen Rollenspiele, bei denen die Beteiligten eigene fiktive Welten erschaffen. Darin spielen sie selbst als mystische Wesen mit und erzählen ihre eigene Geschichte, das alles mit Stift und Papier. Und die größte deutsche "Pen and Paper"-Convention findet am Wochenende in Dreieich (Offenbach) statt. Bis zu 2.000 Besuchende werden bei der "DreieichCon" im Sprendlinger Bürgerhaus erwartet. Los geht's am Samstag am 10 Uhr. Den Link für weitere Informationen findet ihr in unserem Kultur-Ticker.