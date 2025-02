Tausende bei Demos gegen Rechtsruck

Mehr als 35.000 Menschen sind am Wochenende in Hessen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Gestern beteiligten sich an einer Kundgebung in Marburg nach Angaben der Polizei rund 14.000 Demonstrantinnen und Demonstranten. Am Samstag waren es in Darmstadt mindestens 8.000 Menschen, in Gießen sogar 13.000.