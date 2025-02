In der als Pleite-Kommune überregional bekannt gewordenen mittelhessischen Gemeinde Löhnberg ist ein neuer Bürgermeister gewählt worden: Reiner Greve. Der Parteilose konnte sich gleich im ersten Wahlgang gegen zwei Mitbewerber durchsetzen.

Neuer Bürgermeister von Löhnberg: Reiner Greve am Sonntag nach seiner Wahl im Bürgerhaus.

Der parteilose Reiner Greve wurde am Sonntag mit 61,27 Prozent zum neuen Bürgermeister von Löhnberg (Limburg-Weilburg) gewählt. Damit lag der 62-Jährige deutlich vor seinen beiden Mitbewerbern:

Carsten Kaps (Freie Wähler) kam auf 32,83 Prozent der Stimmen, Wolfgang Grün (parteilos) auf 5,90 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,17 Prozent.

Desolate Finanzlage

Löhnberg ist aufgrund der desolaten Finanzlage und vieler Unklarheiten seit Monaten in den Schlagzeilen. Die Gemeinde legte offenbar jahrelang keine vollständigen Jahresabschlüsse vor, wozu sie aber verpflichtet gewesen wäre.

Gleichzeitig häufte sie über Jahre hinweg Schulden an, bis im Mai bekannt wurde, dass sie nicht mehr alle ihre Rechnungen zahlen kann.

Finanziell gibt es in Löhnberg wohl in Zukunft wenig Gestaltungsspielraum: Die Gemeinde hat Sparauflagen bekommen und muss Gebühren und Steuern deutlich erhöhen.

Greve: "Jeder Stein muss umgedreht werden"

Der gewählte neue Bürgermeister Greve hatte dem hr gesagt, er wolle im Falle seiner Wahl einen Beschluss herbeiführen, die Aufarbeitung des finanziellen Desasters in neutrale Hände zu geben sowie mit einer unabhängigen Kämmerei alte Haushalte abschließen und neue aufstellen.

"Letztendlich muss jeder Stein umgedreht und jede Investition auf den Prüfstand kommen." Es gelte kreativ zu sein, um neue Einnahmequellen zu finden und an Stellen zu sparen, wo es problemlos möglich ist.

Greve, der in Löhnberg lebt, arbeitet als Amtsleiter für die Stadt Usingen (Hochtaunus). Er gehe davon aus, dass er sein Bürgermeister-Amt am 1. April antreten wird, sagte er am Sonntagabend dem hr.

Ermittlungen gegen Ex-Bürgermeister

Der damalige Löhnberger Bürgermeister war zunächst lange krankgeschrieben und ging dann in den vorzeitigen Ruhestand. Inzwischen ermittelt die Frankfurter Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen des Verdachts der Untreue.

Derzeit wird die Kommune übergangsweise von einem staatsbeauftragten Bürgermeister geführt. Die Aufklärung gestaltet sich jedoch als schwierig. Denn: Auch Akten sollen aus dem Rathaus verschwunden sein.

Neuer Bürgermeister auch in Driedorf

Auch im Lahn-Dill-Kreis wurde am Sonntag ein Bürgermeister gewählt: Neuer Rathauschef in Driedorf wird der 29 Jahre alte Simon Rompf (Freie Wähler). Er war einziger Kandidat.