Tankstellen-Überfall in "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Ein Überfall auf eine Tankstelle in Habichtswald-Ehlen (Kassel) war gestern in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" Thema. Die Ermittler erhofften sich, den Überfall vom Dezember 2023 aufzuklären. Ob es nach der Ausstrahlung Hinweise gab, wissen wir noch nicht.

Zwei junge Männer hatten mit einer Pistole bewaffnet in der Tankstelle rund 600 Euro erbeutet. Während einer an der Tür Schmiere stand, forderte sein Komplize am Verkaufstresen mit einer Pistole Bargeld. Mit der Beute in einer Plastiktüte ergriffen die Räuber die Flucht aus der Tankstelle. Der Kassierer blieb zumindest körperlich unverletzt.

Wie die Ermittlungen zu dem Raub ergaben, waren die beiden Täter mit dem Bus nach Ehlen gefahren, in den sie eine Stunde vor dem Überfall an der Haltestelle Scheidemannplatz in Kassel eingestiegen waren. Im Bus wurden sie von einer Überwachungskamera erfasst. Ein weiteres Bild der Überwachungskamera der Tankstelle zeigt den Täter mit der Waffe in der Hand.