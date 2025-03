Es ist ein absolutes Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga: Melsungen gegen Kiel, Überraschungsteam gegen Rekordmeister. Hier kommen die wichtigsten Duelle und Namen, auf die Sie besonders achten müssen.

Veröffentlicht am 27.03.25 um 07:08 Uhr

Videobeitrag Handball-Spitzenspiel live im hr: MT Melsungen gegen THW Kiel Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Am Samstag trifft die MT Melsungen daheim auf den THW Kiel, Überraschungsmannschaft gegen Rekordmeister, Dritter gegen Vierter, ein direktes Duell im Meisterschaftskampf - der hr überträgt die Partie live ab 15.55 Uhr im TV und Stream. Wir fassen im Vorfeld zusammen, worauf Sie achten müssen:

Die Torhüter

Nebojsa Simic rettete mit seinen Paraden der MT wichtige Siege in der Hinrunde. Symbolisch schloss er sein Gehäuse ab und warf den imaginären Schlüssel weg. Der Torhüter gilt als Garant für den Melsunger Höhenflug, hinter seiner Leistungsexplosion steht auch Torwarttrainer Carsten Lichtlein. "Wir nehmen jeden Gegner ernst und schauen uns viele Videos an. Carsten hat viele Jahre in der Bundesliga gespielt und kennt die Spieler manchmal auch noch aus seiner eigenen Zeit", beschreibt es Simic gegenüber dem hr-sport.

Der 32-Jährige ist ein Mann für die großen Emotionen: "Ich mag den Druck - und du hast als Torwart manchmal Zeit, eine Parade zu feiern. Spieler müssen nach einem Tor direkt zurücklaufen und verteidigen. Als Torwart kannst du auch mal ein bisschen Show machen." Am Samstag trifft Simic auf seinen Kollegen Andreas Wolff beim THW Kiel, der zu einem Aushängeschild der deutschen Nationalmannschaft geworden ist.

Simic sagt anerkennend über Wolff: "In den letzten Jahren war er der beste Torwart der Welt, sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft. Das ist schon außergewöhnlich. Er hat einen komplett anderen Stil als ich. Er ist groß und setzt die Beine in die Höhe. Ich bewege mehr den ganzen Körper."

Das sagt die Statistik: Laut Liga-Statistik führt Wolff im Duell: Er steht bei 33,6 % gehaltener Bälle (Bestwert in der Liga), Simic bei 31,9 % (Dritter).

Das sagt ARD-Experte Dominik Klein: "In puncto Emotionen ist Simic überragend, gerade bei den Heimspielen. Diese Impulsivität kenne ich von früher bei Andi. Jetzt hat er eine gewisse Cleverness und Ruhe in sein Spiel reingebracht. In dieser Partie wird ganz entscheidend sein, wer von beiden die Hütte besser abschließt."

Der Rückraum

Mit Dainis Kristopans und Erik Balenciaga haben die Melsunger zwei Ausnahmeerscheinungen in ihren Reihen. Der Kleine (Balenciaga) ist in der Mitte der Kopf des Teams, der 2,13-Hüne Kristopans auf Rückraum rechts begeistert nicht minder durch Spielübersicht und Treffer. Allerdings bestach die MT lange vor allem durch ihre Variabilität, vereinte verschiedene Schützen in der Liste. Umso schwerwiegender sind die Ausfälle von beispielsweise Aaron Mensing oder Elvar Örn Jonsson.

Videobeitrag MT Melsungen: Der Riese und die Spielmaus sind das Traumduo Video Erik Balenciaga und Dainis Kristopans beim Dreh. Kamera: Dana Skowrnowski Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Der THW hat auf Rückraum rechts mit Emil Madsen einen aktuellen Weltmeister aufzuweisen, der bereits 135 Tore geworfen hat. Die Klasse von Domagoj Duvnjak ist ohnehin unbestritten, auch wenn der Kroate verletzungs- wie altersbedingt kürzertritt. Eine interessante Personalie ist zudem Elias Ellefsen a Skipagotu (22) - merken Sie sich am besten seinen Spitznamen "Skippy". Er wird oft als "Straßen- oder Instinkthandballer" charakterisiert mit unorthodoxen Bewegungen, aber gleichsam vielversprechendem Talent.

Das sagt die Statistik: Der THW Kiel ist führend in der Liga bei der Wurfquote vom Kreis (79%), besonders dabei: Die MT rangiert in dieser Sparte nur auf Platz 17. Doch beim Thema Wurfquote insgesamt liegen die Hessen leicht vor den Nordlichtern, auch bei den erzielten Treffern (705-701).

Das sagt der ARD-Experte Dominik Klein: "Wenn du Kristopans aus Paris holst, dann weißt du, was passieren kann. Mit Balenciaga in der Mitte sieht man ein System dahinter. Trainer Roberto Garcia Parrondo hat diese Mannschaft im Griff, jeder Neue passt in das System. Das Zusammenspiel zwischen Balenciaga und Kristopans ist ein Puzzleteil, auf das man setzt. Das ist das Spielsystem, das gibt auch den anderen eine gewisse Sicherheit."

Videobeitrag Handball-Rentner Danner back auf der Melsunger Platte! | hessenschau Sport vom 24.03.2025 Video Bild © Imago Ende des Videobeitrags

Die Außen

Noch ein interessantes Duell: Der Rechtsaußen der MT, Timo Kastening, und jener des THW, Lukas Zerbe, konkurrieren in der Nationalmannschaft um den Posten, verstehen sich aber sehr gut. Kastening sagte dem hr-sport: "In der letzten Zeit waren es sehr spannende Spiele gegen Kiel, mit Ausnahme des letzten Spiels im Europapokal. Wir haben es geschafft, auf Dauer Kiel Paroli bieten zu können. Mit den Fans im Rücken sind wir in der Lage, mindestens einen Punkt zu holen." Für ihn persönlich sei Kiel mit Barcelona noch immer der "größte Handballverein der Welt".

Das sagt die Statistik: Kastening weist in der Liga die bessere Wurfquote auf (74-68), schaffte zehn Steals mehr, leistete sich weniger technische Fehler. Nur bei der Quote bei Siebenmetern steht Zerbe besser da.

Außerdem gut zu wissen: Zuletzt trafen beide Mannschaften im Europapokal aufeinander, die MT kassierte eine herbe Pleite. Deshalb mussten die Hessen nun in eine weitere Runde (unterlag im Hinspiel in Gummersbach), während der THW ausspannen konnte unter der Woche. Das Hinspiel in der Liga allerdings entschied die MT für sich.

Das sagt ARD-Experte Dominik Klein: "Die Überraschungsmannschaft zu Hause gegen den Rekordmeister - das wird auch ein Überraschungsspiel geben."