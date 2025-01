Paketlaster auf A7 bei Bad Hersfeld in Flammen - Fahrer verletzt

Lkw prallt auf A3 gegen Mittelleitplanke - Probleme in beide Richtungen

Nicht nur auf der A7, auch auf der A3 gibt es Probleme. Ein Lastwagen ist dort zwischen Bad Camberg (Limburg-Weilburg) und Idstein (Rheingau-Taunus) am frühen Morgen laut Polizei unterwegs gewesen und gegen die Mittelleitplanke geprallt - vermutlich aufgrund eines technischen Defekts am Lkw. Die Leitplanke wurde dadurch so stark verschoben, dass sie in die Gegenspur in Richtung Köln ragt. Das Ergebnis: In Richtung Frankfurt ist aktuell nur noch eine Spur frei, in Richtung Köln musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Richtung Köln staut sich der Verkehr bereits auf drei Kilometern. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Zum Update geht's hier entlang.