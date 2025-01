Obdachloser in Eschwege misshandelt: Urteil erwartet

Sie sollen auf einen Obdachlosen in Eschwege (Werra-Meißner) eingeprügelt und ihre Tat gefilmt haben: Seit Mitte Januar stehen vier Angeklagte zwischen 17 und 20 Jahren vor Gericht - heute ab 9.30 Uhr soll das Urteil fallen. Laut Staatsanwaltschaft ereigneten sich die Taten im Mai 2023 in einer Gartenhütte in der Nähe des Friedhofs. Die jungen Männer sollen den Obdachlosen am Tattag mehrfach aufgesucht haben. Laut Anklage sollen sie ihn getreten und auf ihn eingeschlagen haben. Dazu bewarfen sie ihn mit gläsernen Gegenständen und malträtierten ihn mit einer Holzarmlehne. Einer der Angeklagten soll all das mit seinem Handy aufgenommen und das Material in den Sozialen Medien veröffentlicht haben. Das Opfer erlitt etliche Platzwunden, Rippenprellungen und einen Bluterguss.