hr-Wahlmobil ab heute unterwegs

Ab heute ist wieder das hr-Wahlmobil unterwegs, das Fragen von Wählerinnen und Wählern für Politiker einsammelt. Der Start ist heute ab 10.30 Uhr auf dem Marktplatz in Fritzlar (Schwalm-Eder), weiter geht es heute dann um 14 Uhr auf dem Marktplatz in Baunatal (Kassel). Am 4. Februar (ab 14 Uhr) ist das hr-Wahlmobil dann noch auf dem Marktplatz in Frankfurt-Höchst und am 5. Februar (ab 9.30 Uhr) auf dem Lindenplatz in Gießen. Am 13. Februar sind dann die sieben hessischen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien im hr-fernsehen zu Gast und stehen nicht nur den Moderatorinnen Rede und Antwort, sondern bekommen auch die eingesammelten Fragen der Menschen in Hessen gestellt.